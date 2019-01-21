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Белый парень Рик | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 21.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Белый парень Рик
Оригинальное название: White Boy Rick
Прокат в России фильма "Белый парень Рик": 31 января 2019 года
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Белый парень Рик":
Мэттью Макконахи в основанной на реальных событиях криминальной драме про пятнадцатилетнего полицейского осведомителя, который затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорён к пожизненному тюремному сроку.
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