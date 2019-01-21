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Название фильма: Белый парень Рик

Оригинальное название: White Boy Rick

О фильме "Белый парень Рик":

Мэттью Макконахи в основанной на реальных событиях криминальной драме про пятнадцатилетнего полицейского осведомителя, который затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорён к пожизненному тюремному сроку.