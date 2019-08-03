|
Куда ты пропала, Бернадетт? | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках 2 New :: 03.08.19
Название фильма: Куда ты пропала, Бернадетт?
Оригинальное название: Where'd You Go, Bernadette
Прокат в России фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?": 5 сентября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Куда ты пропала, Бернадетт?":
Кейт Бланшетт в мелодраме Ричарда Линклейтера о том, как семейка разыскивает запропавшую мамочку.
В прочих ролях: Билли Крудап, Кристен Уиг, Лоуренс Фишберн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Куда ты пропала, Бернадетт?:
Форсаж: Хоббс и Шоу: Вжик и Рокки
Новинки августа: «Однажды в Голливуде», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Энгри бёрдс в кино 2»
Король Лев: Жизнь это плоский круг
Галерея: Comic-Con 2019
Анна: Белый воробей
» TV-ролик
2 августа, пятница
Форсаж: Хоббс и Шоу : Одели все лучшее и сразу. | Legat
Буду краток, мне фильм не понравился. Причём на столько, что примерно со второй его половины я вообще хотел уйти из зала и даже так и сделал но купив вкусняшки на всякий случай... далее
1 августа, четверг
31 июля, среда
30 июля, вторник
29 июля, понедельник
28 июля, воскресенье
В отличие от международного проката, где значимых новинок не предполагалось, заокеанский бокс-офис решился на выпуск заметного конкурента прошлонедельному лидеру...
|
|
|
|
|
«Форсаж: Хоббс и Шоу», отзыв «Король Лев», рецензия Comic-Con 2019, фоторепортаж «Анна», отзыв «Люди в чёрном 4», рецензия «История игрушек 4», отзыв «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия «Чернобыль», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Тьма», 2 сезон, отзыв «Мёртвые не умирают», отзыв «Курск», рецензия