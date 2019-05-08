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Куда ты пропала, Бернадетт? | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 08.05.19
Название фильма: Куда ты пропала, Бернадетт?
Оригинальное название: Where'd You Go, Bernadette
Прокат в России фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?": 5 сентября 2019 года
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О фильме "Куда ты пропала, Бернадетт?":
Кейт Бланшетт в мелодраме Ричарда Линклейтера о том, как семейка разыскивает запропавшую мамочку.
В прочих ролях: Билли Крудап, Кристен Уиг, Лоуренс Фишберн.
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