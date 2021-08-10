С русскими титрами.

Название фильма: Сколько стоит жизнь?

Оригинальное название: What Is Life Worth

О фильме "Сколько стоит жизнь?":

Майкл Китон и Стэнли Туччи в ЖЗЛ-драме о фонде, который должен был выплатить компенсации жертвам терактов 11 сентября, а значит — предварительно должен был оценить, сколько будет стоить каждая жизнь.