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Мир Дикого запада | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзывы: 2 | кадры: 65 | трейлеры: 28 | постеры: 2 | в ролях
3 сезон, интервью New :: 18.04.20
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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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О сериале "Мир Дикого запада":
Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.
Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.
В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.
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Мир Дикого запада:
Остров фантазий: Агент Пенья
Ритм-секция: Возьми себя в руки
Любовь. Свадьба. Повторить: Что мы наделали
Байки из Петли: Мгновение назад
Бледная синяя точка: Притягательное
17 апреля, пятница
16 апреля, четверг
15 апреля, среда
14 апреля, вторник
13 апреля, понедельник
12 апреля, воскресенье
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