|
Мир Дикого запада | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзывы: 2 | кадры: 65 | трейлеры: 9 | постеры: 2 | в ролях
3 сезон, русский трейлер New :: 26.05.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Войны клонов Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Воспитание людей Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Триллеры
... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":
Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.
Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.
В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.
все трейлеры
|
Мир Дикого запада:
Тайная жизнь домашних животных 2: Кто нервный?
Гори, гори ясно: Накопилось
Аладдин: Арабская дичь
Игра престолов: 8 сезон: Дракарис
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
25 мая, суббота
Каннский кинофестиваль 2019: фоторепортаж «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон...
Игра престолов : без заголовка | Dodo
Сейчас, когда немного отбомбило, я смотрю на финал 8го сезона и мне он не кажется особо нелогичным... далее
24 мая, пятница
» Отрывок
23 мая, четверг
|
|
|
|
|