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Вестсайдская история | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 17.12.21

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Название фильма: Вестсайдская история
Оригинальное название: West Side Story
Прокат в России фильма "Вестсайдская история": 9 декабря 2021 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Вестсайдская история":

Стивен Спилберг экранизировал классический бродвейский мюзикл.

В главной роли: Ансель Элгорт («Малыш на драйве»).

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Вестсайдская история:

Вестсайдская история
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 18

Рецензии и обзоры

Матрица: Воскрешение: К чертям семью

Лане Вачовски плевать. Она сказала то, что хотела. Перерезав горло Архитектору, заставив Киану Ривза выйти из образа Джона Уика. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино. Она до нас сумела достучаться

Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион
Новый «Паук» — это первый раз за время пандемии, когда марвеловское манипулирование аудиторией сработало. Он живёт фан-сервисом

Дом Гуччи: Гордость и предубеждение и Гуччи
Главной героине не дают ни единого шанса на фоне жирной морали о семейном бизнесе, который всегда с проблемами

Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок

Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
Кристен Стюарт в платьях с фотографий, с причёской с фотографий и выражением лица с фотографий позирует на фоне достаточно абстрактных событий
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Обновления
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Затерянный город, Lost City new
постеров: 2, кадров: 4
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16 декабря, четверг

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