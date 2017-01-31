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Красавица и чудовище | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 31.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Красавица и чудовище
Оригинальное название: Beauty and the Beast
Прокат в России фильма "Красавица и чудовище": 16 марта 2017 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Фэнтэзи
О фильме "Красавица и чудовище":

«Дисней» продолжает переснимать собственную анимационную классику. История о том, как молодая девушка полюбила принца-чудовище.

В ролях: Эмма Уотсон, Эван Макгрегор, Люк Эванс, Эмма Томпсон, Стэнли Туччи.

Режиссёр: Билл Кондон.

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Красавица и чудовище:

Красавица и чудовище
постеры фильма: 16 (+15)
кадры из фильма: 22 (+13)
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Притяжение: Насилие

Бондарчук снял мелодраму для девочек. Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Только он обернул всё это в очень плохую фантастику с типа-сатирой

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Фильм наблюдает за главными героями с позиции не насмешливой чёрной комедии, но серьёзного до сведения скул детектива
Ещё рецензии

Обновления
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Красавица и чудовище
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
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