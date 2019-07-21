  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Хранители | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.07.19


Все ролики сериала "Хранители" (3)
Ссылки по теме:
Упрощённый сценарий » Охранители: мужчины в трико Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » 1985 Роман КОРНЕЕВ
Культовый кинокомикс Зака Снайдера «Хранители», кадры (45 фото)
Киноблог » Стартовали съёмки пилота сериала «Хранители»
Киноблог » Бокс-офис США: 6-8 марта, «Хранители» против самих себя

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Хранители
Оригинальное название: Watchmen
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Комикс
О сериале "Хранители":

HBO снимает продолжение «Хранителей» (точнее, оригинального графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса). Наши дни, костюмированные герои уничтожены или остались вне закона, а Часы Судного дня снова начинают тикать.

В роли Эдриана «Озимандии» Вайдта, самого умного человека на Земле, Джереми Айронс.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
К звёздамЭнгри бёрдс в кино 2Лучший стрелок 2Форсаж: Хоббс и ШоуТерминатор: Тёмные судьбыКороль ЛевМалефисента: Владычица тьмыМидуэй
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЧеловек-Паук: вдали от домаЛюди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксМир Дикого западаВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиард

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Хранители Трейлер
Ведьмак Тизер
Ходячие мертвецы Тизер полнометражки
Очень странные дела Промо-ролик 3
» Промо-ролик 2
Пацаны О съёмках
Тьма 2 сезон, трейлер
» 2 сезон, тизер 2
» 2 сезон, тизер
Очень странные дела 3 сезон, русский трейлер
» Рекап
» 3 сезон, финальный трейлер
Пацаны Трейлер
Блеск 3 сезон, трейлер
» 3 сезон, тизер
 
Новые трейлеры:
К звёздам О съёмках
Хранители Трейлер
Однажды в Голливуде Отрывок 2
Ведьмак Тизер
Дора и Затерянный город Отрывок 2
Энгри бёрдс в кино 2 Промо-ролик 4
Ходячие мертвецы Тизер полнометражки
Эбигейл Трейлер 2
Кошки О съёмках
» Трейлер
К звёздам Трейлер 2
Однажды в Голливуде Отрывок
Форсаж: Хоббс и Шоу О съёмках 2
» О съёмках
Терминатор: Тёмные судьбы О съёмках 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Хранители:

Хранители
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Король Лев: Жизнь это плоский круг
Берёт новичок совсем не гиперреализмом картинки, а классической музыкой, классическими же поворотами сюжета, когда и драма, и юмор, всё на месте

Галерея: Comic-Con 2019
С 18 по 21 июля в Сан-Диего проходит юбилейный 50-й международный конвент Comic-Con. В этом году событие соберёт более 130 тыс

Анна: Белый воробей
«Красный воробей» на фоне этого фильма смотрится детально выверенным драматическим, почти документальным кино

Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Постоянные обращения Джармуша к молодому поколению напоминают попытки автора достучаться до не устраивающих его живых из могилы

Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
После традиционно затяжного вступления триллер снова становится триллером, а зритель получает вожделенный энергичный финал
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

К звёздам, Ad Astra
» О съёмках
» Трейлер 2

Хранители, Watchmen
» Трейлер

Однажды в Голливуде, Once Upon a Time in Hollywood
» Отрывок 2
» Отрывок

20 июля, суббота

Ведьмак, Witcher new
постеров: 1, кадров: 14
» Тизер

Дора и Затерянный город, Dora and the Lost City of Gold
» Отрывок 2
» Отрывок

Энгри бёрдс в кино 2, Angry Birds Movie 2
» Промо-ролик 4

Ходячие мертвецы
Ходячие мертвецы, Walking Dead
» Тизер полнометражки

19 июля, пятница

Эбигейл
» Трейлер 2

Кошки, Cats new
постеров: 1, кадров: 12
» Трейлер
» О съёмках

Лучший стрелок 2, Top Gun: Maverick new
постеров: 1, кадров: 4
» Русский трейлер
» Трейлер

Оно 2, It Chapter Two
» Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер

Форсаж: Хоббс и Шоу, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
» О съёмках 2
» О съёмках
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Репортаж с премьеры

Терминатор: Тёмные судьбы, Terminator: Dark Fate
» О съёмках 2

17 июля, среда

Адская кухня, Kitchen new
постеров: 2, кадров: 4
» Трейлер

Стриптизёрши, Hustlers new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Король Лев», рецензия . «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия . Comic-Con 2019, фоторепортаж . «Анна», отзыв . «Люди в чёрном 4», рецензия . «История игрушек 4», отзыв . «Дитя робота», отзыв . «Чернобыль», отзыв . «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв . «Курск», рецензия . «Тьма», 2 сезон, отзыв . «Мёртвые не умирают», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Король Лев", "Человек-паук: Вдали от дома", "Анна", "Али, рули!", "Солнцестояние", "Искусство обмана", "История игрушек 4", "Соблазн"
Новинки кино 2019: "Люди Икс: Новые мутанты", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Дора и Затерянный город", "Однажды в Голливуде", "Энгри бёрдс в кино 2", "Падение ангела", "Эбигейл", "Оно 2", "Вчера"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   