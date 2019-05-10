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Хранители | Трейлеры
о сериале: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер New :: 10.05.19
С субтитрами
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Упрощённый сценарий » Охранители: мужчины в трико Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Хранители
Оригинальное название: Watchmen
Планы выпуска: 2019 год
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О сериале "Хранители":
HBO снимает продолжение «Хранителей» (точнее, оригинального графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса). Наши дни, костюмированные герои уничтожены или остались вне закона, а Часы Судного дня снова начинают тикать.
В роли Эдриана Вайдта, самого умного человека на Земле, Джереми Айронс.
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