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Ходячие мертвецы | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Тизер полуфинала New :: 25.07.20

В связи с коронавирусом последние 6 эпизодов 10 сезона увидят свет в следующем году, перед 11 сезоном. Это тизер 16 серии 10 сезона, которую перемонтируют в промежуточный финал. Она выйдет в эфир 4 октября.

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Рецензия » Иди себе и иди Роман КОРНЕЕВ

 
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Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Ходячие мертвецы":

Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.

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Ходячие мертвецы:

Ходячие мертвецы
постеры сериала: 15
кадры из сериала: 58
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Ходячие мертвецы, Walking Dead
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25 июля, суббота

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