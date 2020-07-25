|
Ходячие мертвецы | Трейлеры
Тизер полуфинала New :: 25.07.20
В связи с коронавирусом последние 6 эпизодов 10 сезона увидят свет в следующем году, перед 11 сезоном. Это тизер 16 серии 10 сезона, которую перемонтируют в промежуточный финал. Она выйдет в эфир 4 октября.
Ссылки по теме:
Рецензия » Маньяки и пацифисты Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Иди себе и иди Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Ходячие мертвецы":
Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.
все трейлеры
|
Ходячие мертвецы:
Бесшумный: Охотник желает знать
Грейхаунд: Дас Церштёрер
Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
25 июля, суббота
24 июля, пятница
23 июля, четверг
22 июля, среда
|
|
|
|
|
«Сквозь снег», отзыв «Тьма», 3 сезон, отзыв «Грейхаунд», отзыв «Форпост», отзыв «Побег из Претории», отзыв «Политик», отзыв «Думай, как собака», отзыв «Палм-Спрингс», отзыв «Бесшумный», отзыв «Мой шпион», отзыв «Евровидение», отзыв «Честный кандидат», отзыв «Бессмертная гвардия», отзыв «Отравления в Солсбери», отзыв