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Ходячие мертвецы | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Трейлер 2, 9 сезон New :: 11.09.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


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Рецензия » Иди себе и иди Роман КОРНЕЕВ

 
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Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Ходячие мертвецы":

Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.

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Ходячие мертвецы:

Ходячие мертвецы
постеры сериала: 15
кадры из сериала: 58
трейлеры: 8

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