|
Ходячие мертвецы | Трейлеры
Трейлер 2, 9 сезон New :: 11.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме:
Рецензия » Маньяки и пацифисты Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Иди себе и иди Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О сериале "Ходячие мертвецы":
Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.
все трейлеры
|
Ходячие мертвецы:
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Великий уравнитель 2: Утраченное время
Проповедник: 3 сезон: Потусторонее
Галерея: Венецианский кинофестиваль 2018
Тёмные отражения: Идущие и не такие
10 сентября, понедельник
К тому, что масс-старты у нас сопровождаются падениями сборов, мы уже привыкли, и что сборы у нас от недели к неделе всё хуже...
9 сентября, воскресенье
Венеция 2018, фоторепортаж } Главный приз юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев» — достался фильму Альфонсо Куарона...
Неизвестно, на что в действительности рассчитывали продюсеры франчайза «Заклятие», когда запускали «Проклятие монахини»...
7 сентября, пятница
|
|
|
|
|
Венеция-2018, фото «Великий уравнитель 2», рецензия «Тёмные отражения», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Мег: Монстр глубины», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Гоголь 3», рецензия «Апгрейд», отзыв «Как женить холостяка», отзыв