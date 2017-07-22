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Ходячие мертвецы | Трейлеры
Трейлер, 8 сезон New :: 22.07.17 ссылка на ролик
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Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
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О сериале "Ходячие мертвецы":
Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.
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