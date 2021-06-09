Название фильма: Поколение Вояджер

Оригинальное название: Voyagers

О фильме "Поколение Вояджер":

Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальном молодёжном нф-триллере Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.