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Поколение Вояджер | Трейлеры
о фильме: кадры: 14 | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 14.04.21
С русскими титрами.
Название фильма: Поколение Вояджер
Оригинальное название: Voyagers
Прокат в России фильма "Поколение Вояджер": 22 апреля 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Поколение Вояджер":
Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальной нф-мелодраме Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная с целью контроля эмоций команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.
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