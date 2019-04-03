|
Тайна печати дракона, Вий 2 / Вий 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 03.04.19 ссылка на ролик
Прокат в России фильма "Тайна печати дракона": 19 сентября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Тайна печати дракона":
Герой первого «Вия», британский картограф Джонатан Грин, отправляется составлять карту дальневосточной России и внезапно попадает в Китай.
В ролях: Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер.
Автор сценария и режиссёр: Олег Степченко.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тайна печати дракона, Вий 2:
Новинки апреля: «Шазам», «Хеллбой», «Мстители» и «Миллиард»
Мы: И они
Чудотворцы: Офисный рай
Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Закатать в асфальт: Ночь длинна
|
|
|
|
|
«Мы», рецензия Сериал «Чудотворцы», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв Оскар: фоторепортаж «Тройная граница», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв «Закатать в асфальт», рецензия «Зелёная книга», рецензия «Рождённый стать королём», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв