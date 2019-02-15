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Власть | Трейлеры
Расширенный русский трейлер New :: 15.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Власть
Оригинальное название: Vice
Прокат в России фильма "Власть": 21 февраля 2019 года
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... » Политические
О фильме "Власть":
Политическая драма Адама Маккея о теневой роли в американской политике бывшего министра обороны США Дика Чейни, работавшего в администрациях четырёх президентов США и занимавшего должность вице-президента при Буше-младшем.
В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл.
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