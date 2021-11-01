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Название фильма: Веном 2

Оригинальное название: Venom: Let There Be Carnage

О фильме "Веном 2":

Энди Сёркис в режиссёрском кресле продолжения совместных приключений Эдди Брока и внеземного паразита Венома в одном теле.

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис.