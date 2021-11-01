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Веном 2 | Трейлеры

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Название фильма: Веном 2
Оригинальное название: Venom: Let There Be Carnage
Прокат в России фильма "Веном 2": 30 сентября 2021 года
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О фильме "Веном 2":

Энди Сёркис в режиссёрском кресле продолжения совместных приключений Эдди Брока и внеземного паразита Венома в одном теле.

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис.

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Веном 2:

Веном 2
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 2
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Армия воров: Большой пуф
Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость
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Поскольку основные регионы России на неделе ушли на очередной локдаун, в частности затрагивающий работу кинотеатров...
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постеров: 2, кадров: 13
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