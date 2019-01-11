  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Золотой глобус 2019: фоторепортаж

Бархатная бензопила | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 11.01.19 ссылка на ролик

Размещение: YouTube



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Бархатная бензопила
Оригинальное название: Velvet Buzzsaw
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Бархатная бензопила":
На главную | Новинки кино

Новинки кино:
СтеклоКапитан МарвелКак приручить дракона 3Тайная жизнь домашних животных 2Т-34Битва за ЗемлюМэри Поппинс возвращаетсяАлита: Боевой ангел
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаЧеловек-паук: Через вселенныеДэдпул 2АкваменРобин Гуд: НачалоРальф против интернетаФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаНастоящий детектив

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Ужас!":
Бархатная бензопила Трейлер
Затерянные во льдах Трейлер
Счастливого нового дня смерти Трейлер 2
Клаустрофобы О съёмках
Птичий короб Русский трейлер
» Трейлер
В объятиях лжи Трейлер
Клаустрофобы Дублированный TV-ролик
Счастливого нового дня смерти Русский трейлер
» Трейлер
Гори, гори ясно Русский трейлер
» Трейлер
Гости Трейлер 2
Дом, который построил Джек Русский трейлер
» Дублированный отрывок
 
Новые трейлеры:
Бархатная бензопила Трейлер
Рождённый стать королём Отрывок
Семья по-быстрому Русский трейлер 2
Стекло О съёмках
Холмс и Ватсон Дублированный TV-ролик
Стекло Дублированный отрывок
Последствия Русский трейлер
Ио Трейлер
Стекло Отрывок
Капитан Марвел О съёмках
Полярный Русский трейлер
Капитан Марвел Промо-ролик
Полярный Трейлер
Как приручить дракона 3 Промо-ролик 2
Тройная граница Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2019 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Бархатная бензопила:

Бархатная бензопила
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Галерея: Золотой глобус 2019
8 января в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»

Т-34: Танковый биатлон
Какую связь вся эта ерунда имеет с реальной войной, понять невозможно, как и осмыслить, как мы до такого докатились

Мэри Поппинс возвращается: Майкл и Джейн
Перенос сиквела в эпоху Великой депрессии, когда папа Майкл вот-вот отправит всех бомжевать, сделал фильм по настроению ближе к литературной основе и, одновременно, к советской экранизации

Новинки 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор», «Звёздные войны 9» и кинокомиксы
Попробуем себе представить, как это будет, с января по декабрь, с новогодней верой в светлое кинобудущее

Старик с пистолетом: Сандэнс Кид
Главного героя реальная печаль истории прототипа всё равно не коснётся; он бежит, и фильм бежит рядом с ним
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Бархатная бензопила, Velvet Buzzsaw new
кадров: 5
» Трейлер

Рождённый стать королём, Kid Who Would Be King
» Отрывок

Семья по-быстрому, Instant Family
» Русский трейлер 2

Холмс и Ватсон, Holmes & Watson
» Дублированный TV-ролик

Стекло, Glass
» О съёмках
» Дублированный отрывок
» Отрывок

Последствия, Aftermath
» Русский трейлер

10 января, понедельник

Ио, Io new
кадров: 1
» Трейлер

9 января, понедельник
Кинокасса России: итоги 2018 года
Подведены официальные итоги 2018 года в российском кинопрокате. Следуя предварительным результатам первых трёх кварталов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Капитан Марвел, Captain Marvel
» О съёмках
» Промо-ролик

Полярный, Polar new
кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

8 января, понедельник
Кинокасса России: «Т-34» победно завершает новогодние праздники
По итогам первых дней нового года и последовавшего за ними стартового уикенда, которые сопровождались массовыми рекордами как главного новичка «Т-34»...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Золотой глобус 2019, фото . 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор» . 2018: Лучшие и худшие . «Т-34», отзыв . «Чёрное зеркало: Брандашмыг», отзыв . «Аквамен», отзыв . «Мэри Поппинс», отзыв . «Гринч», отзыв . «Птичий короб», отзыв . «Старик с ружьём», отзыв . «Под Сильвер-Лэйк», отзыв . «Кажется, мы остались одни», отзыв . «Нарко: Мексика», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Т-34", "Крид 2", "Полицейский с Рублёвки", "Мэри Поппинс возвращается", "Гринч", "Путь домой", "Начни сначала", "Три богатыря и наследница престола"
Новинки кино 2019: "Астерикс и тайное зелье", "Стекло", "Холмс и Ватсон", "Белый парень Рик", "Лего. Фильм 2", "Снегоуборщик", "Алита: Боевой ангел", "Громкая связь", "Как приручить дракона 3"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   