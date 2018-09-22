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О фильме "Вечная жизнь Александра Христофорова":

Аллегорическая комедийная мелодрама с Алексеем Гуськовым в роли бывшего актёра, подрабатывающего в тематическом парке в роли гладиатора, которого за дебош понижают до Христа.