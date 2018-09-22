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Вечная жизнь Александра Христофорова | Трейлеры
о фильме: кадры: 16 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 22.09.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова": 18 октября 2018 года
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О фильме "Вечная жизнь Александра Христофорова":
Аллегорическая комедийная мелодрама с Алексеем Гуськовым в роли бывшего актёра, подрабатывающего в тематическом парке в роли гладиатора, которого за дебош понижают до Христа.
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