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О фильме "Гуляй, Вася":

Главный герой хочет получить развод, но жена отказывает и требует показать его новую девушку. Герой просит помочь первую встречную, но этого жене недостаточно. Тогда подключаются ещё друзья, и всё запутывается.

Режиссёр: Роман Каримов.