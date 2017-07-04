  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  
ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Валериан и Город Тысячи Планет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 04.07.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Валериан и Город Тысячи Планет" (14, из них 6 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Валериан и Город Тысячи Планет
Оригинальное название: Valerian and the City of a Thousand Planets
Прокат в России фильма "Валериан и Город Тысячи Планет": 10 августа 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Валериан и Город Тысячи Планет":

Агент и одновременно путешественник во времени по имени Валериан вместе с напарницей Лорелин отправляется расследовать дело о галактической империи.

В главных ролях: Дэйн Дехаан, Кара Делевинье, Клайв Оуэн, Итан Хоук.

Автор сценария и режиссёр: Люк Бессон.

Обсудить на форуме | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Валериан и Город Тысячи ПланетДжуманджи: Зов джунглейВзрывная блондинкаЧеловек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: ВойнаТёмная башняГадкий я 3Трансформеры 5: Последний рыцарь
Недавние громкие новинки:
Трансформеры 5: Последний рыцарьПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщинаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧужой: Завет

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
Валериан и Город Тысячи Планет Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Планета обезьян: Война Русский трейлер 4
Валериан и Город Тысячи Планет Музыкальное видео
Трансформеры 5: Последний рыцарь Русский отрывок
Планета обезьян: Война Русские отрывки
» TV-ролик 2
» Русский отрывок
Трансформеры 5: Последний рыцарь Русский трейлер 4
» Международный трейлер 3
Планета обезьян: Война Трейлер 4
Тайна 7 сестёр Международный трейлер
  
Новые трейлеры:
Валериан и Город Тысячи Планет Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
Полароид Трейлер
Борг/Макинрой Тизер
Величайший шоумен Русский трейлер
» Трейлер
Джуманджи: Зов джунглей Русский трейлер
» Трейлер
Взрывная блондинка Трейлер 3
Хорошее время Трейлер 2
Эмоджи фильм Международный трейлер
Удача Логана Международный трейлер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Валериан и Город Тысячи Планет:

Валериан и Город Тысячи Планет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 38
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»

Июль получил всего два несомненных хита, ещё два вонаби-блокбастера, в то время как фильмов второго ряда чуть не меньше, чем фронтлайнеров, так что падение валовой кассы почти неминуемо

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». В основной

Гадкий я 3: Братик
Расширение «суперзлодейской вселенной» — это, конечно, хорошо, но с тем же успехом брат-близнец мог бы завестись у Шрека

Окча: Хороший свинозавр
Воображение и внимание к деталям хорошо видны в самой Окче, обретающей характер благодаря одним лишь экспрессивным звукам

Синяя бездна: Без воздуха
В середине случается единственный жуткий момент, который не способно испортить ничто: съёмка от первого лица, когда во всех направлениях одна лишь тёмная вода
Ещё рецензии

Обновления
Начались съёмки продолжения «Фантастических тварей»
Вчера, 3 июля, начались съёмки приключенческой картины по романам Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Валериан и Город Тысячи Планет
Валериан и Город Тысячи Планет, Valerian and the City of a Thousand Planets
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
» Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Музыкальное видео

3 июля, понедельник

Новости кино:
Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства
Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Полароид, Polaroid new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Борг/Макинрой, Borg Vs McEnroe new
постеров: 2, кадров: 3
» Тизер

2 июля, воскресенье
Бокс-офис США: 30.06-02.07, «Гадкий я 3» спускается с вершин
Кассовые таблицы 2017 года пополнились ещё одним сиквелом, успешным относительно бюджета, но не оправдавшим ожидания относительно предшественников...
5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Величайший шоумен, Greatest Showman new
кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер

Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей, Jumanji: Welcome to the Jungle new
Прокат в России: 28 декабря 2017 года
постеров: 2, кадров: 4
» Русский трейлер
» Трейлер

Взрывная блондинка
Взрывная блондинка, Atomic Blonde
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
» Трейлер 3

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

ММКФ 2017, фото с красной дорожки . «Трансформеры 5», рецензия . «Гадкий я 3», отзыв . «Тачки 3», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Синяя бездна», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Окча», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Человек-паук: Возвращение домой", "Гадкий я 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Тачки 3", "Синяя бездна", "Мумия", "Сказ о Петре и Февронии", "2:22"
Новинки кино 2017: "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана", "Оно"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   