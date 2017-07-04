|
Валериан и Город Тысячи Планет | Трейлеры
Отрывок New :: 04.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Формат: html5/.mp4
Название фильма: Валериан и Город Тысячи Планет
Оригинальное название: Valerian and the City of a Thousand Planets
Прокат в России фильма "Валериан и Город Тысячи Планет": 10 августа 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Экранизации
... » Экшн
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Валериан и Город Тысячи Планет":
Агент и одновременно путешественник во времени по имени Валериан вместе с напарницей Лорелин отправляется расследовать дело о галактической империи.
В главных ролях: Дэйн Дехаан, Кара Делевинье, Клайв Оуэн, Итан Хоук.
Автор сценария и режиссёр: Люк Бессон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Валериан и Город Тысячи Планет:
Новинки июля: «Человек-паук», «Планета обезьян», «Дюнкерк» и «Взрывная блондинка»
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
Гадкий я 3: Братик
Окча: Хороший свинозавр
Синяя бездна: Без воздуха
Вчера, 3 июля, начались съёмки приключенческой картины по романам Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают»...
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
» Отрывок
3 июля, понедельник
Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика»...
» Тизер
2 июля, воскресенье
Кассовые таблицы 2017 года пополнились ещё одним сиквелом, успешным относительно бюджета, но не оправдавшим ожидания относительно предшественников...
5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Джуманджи: Зов джунглей, Jumanji: Welcome to the Jungle new
Прокат в России: 28 декабря 2017 года
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
|
|
|
|
|
ММКФ 2017, фото с красной дорожки «Трансформеры 5», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Тачки 3», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Синяя бездна», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», отзыв Кинотавр 2017, фоторепортаж «Окча», отзыв