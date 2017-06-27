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Валериан и Город Тысячи Планет | Трейлеры
Музыкальное видео New :: 27.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Валериан и Город Тысячи Планет
Оригинальное название: Valerian and the City of a Thousand Planets
Прокат в России фильма "Валериан и Город Тысячи Планет": 10 августа 2017 года
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О фильме "Валериан и Город Тысячи Планет":
Агент и одновременно путешественник во времени по имени Валериан вместе с напарницей Лорелин отправляется расследовать дело о галактической империи.
В главных ролях: Дэйн Дехаан, Кара Делевинье, Клайв Оуэн, Итан Хоук.
Автор сценария и режиссёр: Люк Бессон.
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