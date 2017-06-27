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Валериан и Город Тысячи Планет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Музыкальное видео New :: 27.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Валериан и Город Тысячи Планет
Оригинальное название: Valerian and the City of a Thousand Planets
Прокат в России фильма "Валериан и Город Тысячи Планет": 10 августа 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Валериан и Город Тысячи Планет":

Агент и одновременно путешественник во времени по имени Валериан вместе с напарницей Лорелин отправляется расследовать дело о галактической империи.

В главных ролях: Дэйн Дехаан, Кара Делевинье, Клайв Оуэн, Итан Хоук.

Автор сценария и режиссёр: Люк Бессон.

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Валериан и Город Тысячи Планет:

Валериан и Город Тысячи Планет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 38
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

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Валериан и Город Тысячи Планет
Валериан и Город Тысячи Планет, Valerian and the City of a Thousand Planets
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
» Музыкальное видео

Эмоджи фильм, Emoji
» Русский трейлер 3

Иностранец, Foreigner new
постеров: 1, кадров: 3
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Мое мнение - чистое ИМХО и не претендует на какую-либо объективность. Начнем издалека... далее

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