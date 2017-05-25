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Валериан и Город Тысячи Планет | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 3 New :: 25.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Валериан и Город Тысячи Планет
Оригинальное название: Valerian and the City of a Thousand Planets
Прокат в России фильма "Валериан и Город Тысячи Планет": 10 августа 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Валериан и Город Тысячи Планет":

Агент и одновременно путешественник во времени по имени Валериан вместе с напарницей Лорелин отправляется расследовать дело о галактической империи.

В главных ролях: Дэйн Дехаан, Кара Делевинье, Клайв Оуэн, Итан Хоук.

Автор сценария и режиссёр: Люк Бессон.

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Валериан и Город Тысячи Планет:

Валериан и Город Тысячи Планет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 21
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие

Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета и не производит того тягостного впечатления, которым веет последнее время от всего творчества мышиной империи

Монстры юга: Поездка в жанр
Все здешние истории разительно отличаются одна от другой, оставаясь при этом частями целого

Чужой: Завет: Что-то пошло не так
Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна

Голос из камня: Голые стены
«Мальчик заговорит, когда наступит подходящее время», тяжеловесно звучит реплика для тех, кто сомневался, к чему фильм так медленно идёт

Восьмое чувство: Сезон 2: Освободите Вилли
Никто толком ничего не делает, и только все страдают или радуются по очереди. Сезон прошёл весь в милых обнимашках ради пары экшн-сцен в самом финале
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Обновления
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Валериан и Город Тысячи Планет
Валериан и Город Тысячи Планет, Valerian and the City of a Thousand Planets
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