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Апгрейд | Трейлеры
Русский трейлер New :: 12.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Апгрейд
Оригинальное название: Upgrade
Прокат в России фильма "Апгрейд": 22 ноября 2018 года
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... » Фантастика
О фильме "Апгрейд":
Фантастический триллер про технофоба, живущего в полностью технологическом мире и мстящего за убийство жены с помощью экспериментального чипа-импланта под названием Стем.
Режиссёр: Ли Уоннелл.
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