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Название фильма: Апгрейд

Оригинальное название: Upgrade

О фильме "Апгрейд":

Фантастический триллер про технофоба, живущего в полностью технологическом мире и мстящего за убийство жены с помощью экспериментального чипа-импланта под названием Стем.

Режиссёр: Ли Уоннелл.