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Апгрейд | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 16.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Апгрейд
Оригинальное название: Upgrade
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... » Фантастика
О фильме "Апгрейд":
Фантастический триллер про технофоба, живущего в полностью технологическом мире и мстящего за убийство жены с помощью экспериментального чипа-импланта под названием Стем. Режиссёр: Ли Уоннелл.
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