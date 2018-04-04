|
Апгрейд | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер R New :: 04.04.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Апгрейд
Оригинальное название: Upgrade
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Апгрейд":
Фантастический триллер про технофоба, живущего в полностью технологическом мире и мстящего за убийство жены с помощью экспериментального чипа-импланта под названием Стем. Режиссёр: Ли Уоннелл.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Апгрейд:
Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»
Первому игроку приготовиться: Царь-пасхалка
Не в себе: Но от себя не убежишь
Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Тебя здесь никогда не было: Мальчик по имени Джо
Хью Лори сыграет одну из главных ролей в мини-сериале по мотивам классического бестселлера Джозефа Хеллера «Уловка-22» для стрим-сервиса Hulu...
Апгрейд, Upgrade new
Тихоокеанский рубеж 2 : Внезапные дети | Angry Beaver
Зайду с козырей и резюмирую в самом начал: Фильм - наитупейшее г*вно, даже по сравнению с первой частью... далее
3 апреля, вторник
Гор Вербински перенесёт на большой экран остросюжетный роман Джоша Базелла «Победить смерть». Главную роль в фильме сыграет Себастьян Стэн...
Бремя, Cargo new
Фото на память new
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
» TV-ролик
2 апреля, понедельник
31 марта испонилось 75 лет американскому актёру театра, кино и телевидения Кристоферу Уокену...
|
|
|
|
|
Оскар-2018, фото цермонии «Тихоокеанский рубеж 2», отзыв «Первому игроку приготовиться», отзыв «Лара Крофт», рецензия «Конец ***го мира», отзыв «Тебя здесь никогда не было», отзыв «Пассажир», рецензия «Аннигиляция», рецензия «Горе-творец», отзыв «Дикие предки», рецензия «Не в себе», отзыв «Немой», отзыв