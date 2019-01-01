Предновогодний уикенд в российском прокате традиционно показывает проходные цифры, однако по нему принято гадать...

Рождество за океаном в этом году неудобно пришлось на вторник, потому пиковые сборы формально пришлись не на уикенд хоть в каком расширительном смысле...