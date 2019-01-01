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Под Сильвер-Лэйк | Трейлеры
Русский трейлер New :: 01.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Под Сильвер-Лэйк
Оригинальное название: Under the Silver Lake
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О фильме "Под Сильвер-Лэйк":
Парень по имени Сэм расследует исчезновение загадочной девушки, с которой провёл ночь. Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл («Оно»). В главной роли: Эндрю Гарфилд.
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