  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #6: итоги Оскара 2021

Академия «Амбрелла» | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Виртуальный круглый стол New :: 28.04.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Академия «Амбрелла»" (13)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
ЛукаФорсаж 9Гнев человеческийДевятаевПила: СпиральЧернобыльТелохранитель жены киллераМитчеллы против машин
Недавние громкие новинки:
Гнев человеческийЧернобыльГодзилла против КонгаЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого запада

Ролики в разделе "Кино-комикс":
Академия «Амбрелла» Виртуальный круглый стол
Шан-Чи и легенда Десяти колец Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Майор Гром: Чумной Доктор Видеоподкаст "Мы ругаем"
» Отрывок
» Титры под песню "Перемен"
Чёрная Вдова Русский финальный трейлер 2
» Финальный трейлер 2
Майор Гром: Чумной Доктор Отрывок
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет Трейлер 2
» Трейлер R
» Трейлер
» Русский трейлер
Лига Справедливости Русский трейлер режиссёрской версии Зака Снайдера
» Подкаст «Мы ругаем»
 
Новые трейлеры:
Лука Трейлер
Академия «Амбрелла» Виртуальный круглый стол
Форсаж 9 Промо-ролик
Кролик Питер 2 Финальный трейлер
Гнев человеческий Дублированные отрывки
Кролик Питер 2 Русский финальный трейлер
Отец Русский трейлер
» Трейлер
Круэлла TV-ролик
Иуда и чёрный мессия Русский онлайн-трейлер
Девятаев Трейлер 2
Общага Трейлер
Мортал комбат Первые 7 минут
» Отрывок 2
» Отрывок
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Академия «Амбрелла»:

Академия Амбрелла
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 7
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар»

Отец: Осень патриарха
Старость ждёт большинство и нас, планета стареет, и серьёзные вопросы требуют резонных, обдуманных ответов

Ради всего человечества: Сезон 2: Американская военщина
Сюжет обязательно дойдёт до перестрелок в космосе с первыми жертвами этой никому не нужной войны

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, у него был небанальный мессадж и логичный финал

Игрушка для взрослых: Синтетические партнёры
Фантастика о навязчивых взаимоотношениях новых технологий в лице собирательного Гоголя с нами, их потребителями
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Лука, Luca
» Трейлер

Академия «Амбрелла», Umbrella Academy
» Виртуальный круглый стол

27 апреля, вторник

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: «Оскар» умер, но ещё шевелится
Оскар-2021, фоторепортаж церемонии Оскаровская церемония в этом году была перенесена на полтора месяца в ожидании непонятно чего...
Трейлеры, кадры, постеры:

Форсаж 9, Fast & Furious 9
» Промо-ролик

Гнев человеческий, Wrath of Man
» Дублированные отрывки

Кролик Питер 2, Peter Rabbit 2: Runaway
» Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер

26 апреля, понедельник
Бокс-офис США: «Мортал Комбат» против «Истребителя демонов»
Заокеанский прокат ожидал на неделе бодрящего пинка в связи с запоздалым стартом «Мортал Комбата»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Отец, Father new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

25 апреля, воскресенье
Кинокасса России: «Гнев человеческий» лидирует
Главная новинка российского проката «Гнев человеческий» согласно прогнозам обязана была забрать себе половину валовой кассы уикенда...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Оскар 2021», фото + подкаст . «Гнев человеческий», рецензия . «Нечестивые», отзыв . «Чернобыль», рецензия + подкаст . «Ради всего человечества», 2 сезон, отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Никто», отзыв . «Майор Гром», подкаст . «Отец», отзыв . «Игрушка для взрослых», отзыв . «Ученик экзорциста», отзыв . «Снайдеркат», подкаст . «Поколение Вояджер», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Девятаев", "Властелин Колец: Возвращение короля", "Гнев человеческий", "Чернобыль", "Мортал Комбат", "Великий", "Отец", "Зверокрекеры"
Новинки кино 2021: "Форсаж 9", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Круэлла", "Телохранитель жены киллера", "Лука", "Миньоны: Грювитация", "Чёрная Вдова", "Круиз по джунглям"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   