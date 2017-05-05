По «Игре престолов» разрабатывают четыре теле-сериала Телеканал HBO решил не расставаться с миром Вестероса и приступил к разработке четырёх спин-оффов «Игры престолов»...

В рамках своего ИМХО скажу сразу, что впечатления двойственные. Фильм просто не с чем сравнить на том поле... далее