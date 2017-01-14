  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Твин Пикс | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 14.01.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики сериала "Твин Пикс" (4, из них 4 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Твин Пикс
Оригинальное название: Twin Peaks
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
        ... » Триллеры
О сериале "Твин Пикс":

Возрождение культового сериала Дэвида Линча с ним же в качестве режиссёра.

Кайл Маклохлан возвращается к своей роли агента Купера. Анджело Бадаламенти снова пишет музыку.

В эпизодических ролях также снялись: Моника Беллуччи, Джеймс Белуши, Лора Дерн, Эшли Джадд, Дэвид Духовны, Наоми Уоттс, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и сам Дэвид Линч.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
ЛоганТри икса: Мировое господствоДжон Уик 2Трансформеры 5: Последний рыцарьКрасавица и чудовищеНа пятьдесят оттенков темнееТачки 3Спасатели Малибу
Недавние громкие новинки:
Ла-Ла ЛендКредо убийцыШерлокИзгой-Один. Звёздные Войны: ИсторииВикингМир дикого западаЧёрные парусаМоана

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Твин Пикс Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер
Родина Трейлер 2, сезон 6
Восьмое чувство О съёмках спецвыпуска
» Трейлер спецвыпуска
Большая маленькая ложь Трейлер
» Тизер
OA Трейлер
Шерлок Трейлер 2, сезон 4
33 несчастья Трейлер 3
Холистическое детективное агентство Дирка Джентли Трейлер
Мир дикого запада Трейлер финала
Молодой Папа О съёмках
  
Новые трейлеры:
Их звёздные полтора часа Трейлер
Твин Пикс Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер
Три икса: Мировое господство О съёмках 3
» О съёмках 2
Женщины ХХ века Отрывок
Манифесто Трейлер
Сырое Трейлер
Джон Уик 2 TV-ролик
Трансформеры 5: Последний рыцарь TV-ролик 2
Лишённый сна Трейлер R
На пятьдесят оттенков темнее TV-ролик 2
Золото Трейлер R
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Твин Пикс:

Твин Пикс
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 3
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Ла-Ла Ленд: Счастье

Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, персонажи накапливают опыт и получают возможность оглянуться назад, а фильм становится сложнее и интереснее

Закон ночи: Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда не были избалованы телевидением, а потому были снисходительнее

Викинг: Трудно быть фильмом
В объявленный Год российского кино фильм собрал в себе всё самое плохое, что для нашего кино характерно

Кредо убийцы: Икар
Простой сюжет о противостоянии зла и добра обрастает претенциозными философскими выпадами о свободе воли и насилии

Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»
Если взглянуть на планы грядущего проката, то каждый из нас найдёт себе пару любопытных релизов
Ещё рецензии

Обновления

Новости кино:
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
13 января Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свои награды «Белый слон»...
5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Логан
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
кадров: +13

Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство, xXx: The Return of Xander Cage
Прокат в России: 19 января 2017 года
постеров: +1, кадров: +30
» О съёмках 3
» О съёмках 2

Молчание
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
кадров: +35
» Русский трейлер

14 января, суббота
«Логан», обновление
Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан»...
Lucasfilm не станет воссоздавать образ Кэрри Фишер для «Звёздных войн: Эпизода 9»
После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи...
Вуди Харельсон сыграет в «Хане Соло» криминального авторитета
Кинокомпания Lucasfilm официально подтвердила участие Вуди Харельсона в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Их звёздные полтора часа, Their Finest new
кадров: 3
» Трейлер

Твин Пикс
Твин Пикс, Twin Peaks new
постеров: 1, кадров: 3
» Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер

Женщины ХХ века, 20th Century Women
» Отрывок

13 января, пятница

Новости кино:
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов
12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской...
Warner Bros. запускает в производство «Корпус Зелёных фонарей»
Warner Bros. и DC Films приступили к разработке кинокомикса «Корпус Зелёных фонарей». Сценаристами в проект назначены Дэвид Гойер и Джастин Родс...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Викинг», рецензия . «Кредо убийцы», рецензия . 2017: главные новинки года, анонс . «Ла-Ла Ленд», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Пассажиры», отзыв . 2016: бокс-офис России и мира, итоги . «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв . «Фрэнк и Лола», отзыв . «8 чувство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Ла-Ла Ленд", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Три богатыря и Морской царь", "Викинг", "Почему он?", "Викинг 18+", "Монстр-траки"
Новинки кино 2017: "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   