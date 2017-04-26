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Тюльпаномания, Тюльпанная лихорадка / Тюльпанная лихорадка | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 26.04.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тюльпаномания
Оригинальное название: Tulip Fever
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О фильме "Тюльпаномания":
17 век, Амстердам, время тюльпаномании. Молодой художник влюбляется в замужнюю женщину, чей портрет ему заказали.
В ролях: Алисия Викандер, Кристоф Вальц, Кара Делевинье, Том Холландер, Дэйн де Хаан, Джуди Денч, Зак Галифианакис.
Автор сценария: Том Стоппард. Режиссёр: Джастин Чадвик.
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