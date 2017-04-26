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Тюльпаномания, Тюльпанная лихорадка / Тюльпанная лихорадка | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 26.04.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Тюльпаномания
Оригинальное название: Tulip Fever
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» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Тюльпаномания":

17 век, Амстердам, время тюльпаномании. Молодой художник влюбляется в замужнюю женщину, чей портрет ему заказали.

В ролях: Алисия Викандер, Кристоф Вальц, Кара Делевинье, Том Холландер, Дэйн де Хаан, Джуди Денч, Зак Галифианакис.

Автор сценария: Том Стоппард. Режиссёр: Джастин Чадвик.

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Тюльпаномания, Тюльпанная лихорадка:

Тюльпаномания, Тюльпанная лихорадка
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Наваждение: Обычные проблемы

Неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель – остаётся в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь

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