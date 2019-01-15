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Настоящий детектив | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 50 | трейлеры: 18 | постеры: 8 | в ролях
3 сезон, о съёмках New :: 15.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название сериала: Настоящий детектив
Оригинальное название: True Detective
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О сериале "Настоящий детектив":
Сериал-антология канала HBO. Шоураннер: Ник Пиццолатто.
Первый сезон рассказывает о двух детективах, которые берутся за дело о ритуальном убийстве девушки, подозревая, что она не первая жертва. Однако каждая новая зацепка в результате приводит в тупик, и вместо ответов появляются всё новые вопросы.
В ролях: Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи.
Режиссёр первого сезона: Кэри Фукунага. Рецензия.
Во втором сезоне странное убийство объединяет трёх детективов и одного преступника-карьериста.
В ролях: Колин Фаррелл, Рейчел Макадамс, Винс Вон. Один из режиссёров Джастин Лин.
В третьем сезоне главную роль исполняет Махершала Али. Режиссёрское кресло займёт сам Ник Пиццолатто. Расследование будет вестись вокруг двух пропавших детей.
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Настоящий детектив:
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