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Название сериала: Настоящий детектив

Оригинальное название: True Detective

О сериале "Настоящий детектив":

Сериал-антология канала HBO. Шоураннер: Ник Пиццолатто.

Первый сезон рассказывает о двух детективах, которые берутся за дело о ритуальном убийстве девушки, подозревая, что она не первая жертва. Однако каждая новая зацепка в результате приводит в тупик, и вместо ответов появляются всё новые вопросы.

В ролях: Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи.

Режиссёр первого сезона: Кэри Фукунага. Рецензия.

Во втором сезоне странное убийство объединяет трёх детективов и одного преступника-карьериста.

В ролях: Колин Фаррелл, Рейчел Макадамс, Винс Вон. Один из режиссёров Джастин Лин.

В третьем сезоне главную роль исполняет Махершала Али. Режиссёрское кресло займёт сам Ник Пиццолатто. Расследование будет вестись вокруг двух пропавших детей.