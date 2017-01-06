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Должники наши | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 06.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Должники наши
Оригинальное название: Trespass Against Us
Планы выпуска: 2017 год
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О фильме "Должники наши":
Главный герой пытается не стать таким же преступником, как вся его семья.
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Брендан Глисон.
Режиссёр: Адам Смит.
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