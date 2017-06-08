7 июня в Сочи начинает свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»...

София Бутелла договаривается об участии в экранизации романа-антиутопии Рэя Брэдбери для телеканала HBO «451 градус по Фаренгейту»...

Хауме Кольет-Серра назначен режиссёром фильма «Уэйко» для кинокомпании Annapurna Pictures. Сценарий написали Марк Боал и Марк Хеймс...

Фильм Стивена Спилберга о публикации в 1970-х годах в газете "The Washington Post" скандальных документов Пентагона о войне во Вьетнаме...