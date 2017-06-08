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Трансформеры 5: Последний рыцарь | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Трансформеры

Международный трейлер 3 New :: 08.06.17 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Трансформеры 5: Последний рыцарь" (23, из них 2 новых)
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Название фильма: Трансформеры 5: Последний рыцарь
Оригинальное название: Transformers: The Last Knight
Прокат в России фильма "Трансформеры 5: Последний рыцарь": 22 июня 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Трансформеры
О фильме "Трансформеры 5: Последний рыцарь":

В новой части Майкл Бэй расскажет более ретроспективную историю о землянах и трансформерах.

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс.

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Трансформеры 5: Последний рыцарь:

Трансформеры 5: Последний рыцарь
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 36
трейлеры: 23

Рецензии и обзоры

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Из всего материала получилось только показать немного красивых кадров с тётками (а в основном — мужичками) в гидриках и пару раз пошутить ниже пояса

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