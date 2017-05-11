Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...

В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...

После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...

В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил...

Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го...

Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший...

Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида», публикация которого состоится в ноябре этого года...

Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается»...

Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано, которую сейчас все хвалят за телесериал «Рассказ служанки»...

Лайам Нисон зачислился на главную роль в триллер «Возмездие» для StudioCanal, Picture Company и Ombra Films...