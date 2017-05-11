|
Трансформеры 5: Последний рыцарь | Трейлеры
Русский TV-ролик New :: 11.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Трансформеры
Рецензия » Летает и бегает Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Телепортация.org Роман КОРНЕЕВ
Киноблог » «Трансформеры 5», «Шерлок 4», Мартин Фриман, Майкл Дуглас, Натали Дормер, Брентон Туайтес и Джай Кортни
Название фильма: Трансформеры 5: Последний рыцарь
Оригинальное название: Transformers: The Last Knight
Прокат в России фильма "Трансформеры 5: Последний рыцарь": 22 июня 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Трансформеры 5: Последний рыцарь":
В новой части Майкл Бэй расскажет более ретроспективную историю о землянах и трансформерах.
В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс.
все трейлеры
|
Трансформеры 5: Последний рыцарь:
Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Основатель: Награда за смелость
Галерея: Чужой: Завет
Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Прочь: Чёрная комедия
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...
10 мая, среда
В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...
В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил...
Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го...
Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший...
Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида», публикация которого состоится в ноябре этого года...
Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается»...
Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано, которую сейчас все хвалят за телесериал «Рассказ служанки»...
Лайам Нисон зачислился на главную роль в триллер «Возмездие» для StudioCanal, Picture Company и Ombra Films...
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
9 мая, вторник
9 мая отмечает своё 50-летие российский актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук...
|
|
|
|
|
«Стражи Галактики 2», рецензия «Форсаж 8», отзыв «Чужой: Завет», кадры «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв «Основатель», отзыв «Пустота», отзыв «Затерянный город Z», рецензия «Наваждение», рецензия Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв «Время первых», рецензия «Объезд», отзыв «Прочь», отзыв