Размещение: YouTube

Название фильма: Трейнспоттинг 2

Оригинальное название: Trainspotting 2

О фильме "Трейнспоттинг 2":

Дэнни Бойл представляет продолжение своего культового фильма, основанного на книге Ирвина Уэлша и рассказывавшего о четырёх друзьях-наркоманах. Новый фильм собирает всю команду вместе много лет спустя.

В ролях всё те же: Эван Макгрегор, Эван Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл.