Кинокасса России: «Движение вверх» становится самым кассовым фильмом Несмотря на продолжающийся скандал с подающими в суд вдовами в первый непраздничный уикенд года лидер остался прежним...

Леонардо ди Каприо сыграет главную роль в новом фильме Тарантино Леонардо ди Каприо согласился сыграть главную роль в девятом фильме Квентина Тарантино, у которого пока нет официального названия...