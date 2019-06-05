  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  

История игрушек 4 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Дублированный отрывок 2 New :: 05.06.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "История игрушек 4" (12, из них 3 новых)
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Продолжение пиксаровской истории машинок - «Тачки 2», кадры (106 фото)
«История игрушек 3», кадры из мультфильма, скетчи, фото озвучки (56 фото)
Новости » Глава Pixar Джон Лассетер ушёл в отпуск из-за обвинений в неподобающем поведении
Новости » Премьеры четверга: «Храбрая сердцем», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и артхаус
Киноблог » Кинокасса России: «Суперсемейка 2» выигрывает провальный уикенд у «8 подруг Оушена» и «Ты водишь»
Киноблог » Бокс-офис США: «Суперсемейка 2» взрывает прокат

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: История игрушек 4
Оригинальное название: Toy Story 4
Прокат в России фильма "История игрушек 4": 20 июня 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Анимационные
» Анимация » Компьютерная
» Франчайзы » История игрушек
О фильме "История игрушек 4":

Новое продолжение классической пиксаровской истории. На этот раз в команду затесался Форки, который, согласно тизеру, «вовсе не игрушка».

Роли озвучивают: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Люди в чёрном: ИнтернэшнлЛюди Икс: Тёмный ФениксИстория игрушек 4Король ЛевРэмбо: Последняя кровьВперёдГодзилла 2: Король монстровЧеловек-Паук: вдали от дома
Недавние громкие новинки:
Мир Дикого западаОчень странные делаВойна АнныМстители 4: ФиналМиллиардКладбище домашних животныхМыКапитан Марвел

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-детям":
История игрушек 4 Дублированный отрывок 2
Король Лев TV-ролик 2
Иван Царевич и Серый волк 4 Тизер
Вперёд Тизер-трейлер
История игрушек 4 Отрывок
» Дублированный отрывок
Эверест Русский трейлер
» Трейлер
Тайная жизнь домашних животных 2 Русский трейлер 7
История игрушек 4 Финальный трейлер
Тайная жизнь домашних животных 2 Отрывок
Энгри бёрдс в кино 2 Репортаж с премьеры к Каннах
Аладдин Дублированный TV-ролик
» Дублированный TV-ролик
Малефисента: Владычица тьмы Русский тизер-трейлер
  
Новые трейлеры:
Люди в чёрном: Интернэшнл Интервью
Люди Икс: Тёмный Феникс Промо-ролик 2
Проклятие Аннабель 3 Промо-ролик 360 градусов
История игрушек 4 Дублированный отрывок 2
Люди в чёрном: Интернэшнл TV-ролик
Король Лев TV-ролик 2
Ford против Ferrari Русский трейлер
» Трейлер
Иван Царевич и Серый волк 4 Тизер
Люди Икс: Тёмный Феникс Промо-ролик
Рассказ служанки TV-ролик 2
» TV-ролик
Рэмбо: Последняя кровь Тизер-трейлер
Вперёд Тизер-трейлер
Щегол Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

История игрушек 4:

История игрушек 4
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Новинки июня: «Тёмный Феникс», «Люди в чёрном 4», «История игрушек 4»

Летний прокат привычно не добирает для своей программы полноценных блокбастеров, но и обязательная программа никуда не делась — пиксаровская анимация, комикс- и нф-франчайзы

Годзилла 2: Король монстров: Худшие родители на свете
Монстров стало больше, спецэффект остался на месте, но и семейные ценности никуда не делись, сойдясь на безумной истории девочки-подростка

Тайная жизнь домашних животных 2: Кто нервный?
Милота пополам с экшном — вот вам главный рецепт успеха, и при таком количестве промо-видео основные моменты сюжета даже не начинались

Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
С 14 по 25 мая во Франции проходил 72-й Каннский кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. В основном

Аладдин: Арабская дичь
Игровой «Дисней» надолго придумал себе занятие, клепать развесёлые покадровые пересъёмки рисованной анимации в компьютерные спецэффекты
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Игра престолов», финальный сезон, отзыв . «Годзилла 2: Король монстров», отзыв . Каннский кинофестиваль 2019, фото . «Железное небо 2», отзыв . «Джон Уик 3», отзыв . «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв . «Мстители 4: Финал», рецензия . «Покемон. Детектив Пикачу», отзыв . «Аладдин», отзыв . «Гори-гори ясно», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Годзилла 2: Король монстров", "Аладдин", "Рокетмен", "Покемон. Детектив Пикачу", "Щенячий патруль 3", "Домино"
Новинки кино 2019: "Люди в чёрном: Интернэшнл", "Дитя робота", "История игрушек 4", "Битва за Землю", "Проклятие Аннабель 3", "Человек-Паук: вдали от дома", "Анна", "Мёртвые не умирают", "Король Лев"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   