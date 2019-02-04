Организовав неделю назад к знаменательной дате фальстарт фильма «Спасти Ленинград», Минкульт в очередной раз выстрелил себе в ногу — и фальстарт...

Традиционно считающийся одним из слабейших в году уикенд Суперкубка по американскому футболу в этом году не только остался без заметных премьер...