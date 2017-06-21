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До костей | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: До костей
Оригинальное название: To the Bone
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» Голливуд » Драмы
О фильме "До костей":

Молодая девушка страдает анорексией. Но однажды она встречает нетрадиционного доктора, который меняет её взгляд на проблему.

В ролях: Лили Коллинз, Киану Ривз.

Режиссёр: Марти Ноксон.

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До костей:

До костей
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

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