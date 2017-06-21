Николь Кидман отмечает юбилей Сегодня, 20 июня, исполняется 50 лет знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман...

Кинокасса России: 15-18 июня, «Тачки 3» спокойно лидируют Постпраздничные выходные прошли в отечественных мультиплексах относительно тихо — первая крупная анимационная премьера за два с лишним месяца выступила согласно...