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Лучший стрелок 2 | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 19.07.19

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Название фильма: Лучший стрелок 2
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
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» Блокбастеры » Боевики
» Голливуд » Военные
        ... » Экшн
О фильме "Лучший стрелок 2":

Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.

Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.

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Лучший стрелок 2:

Лучший стрелок 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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