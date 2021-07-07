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Война будущего | Трейлеры
О съёмках New :: 07.07.21
Название фильма: Война будущего
Оригинальное название: Tomorrow War
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О фильме "Война будущего":
Крис Пратт, Джей Кей Симмонс, Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в фантастическом боевике, снятом для «Амазона». Главный герой вместе с другими добровольцами отправляется на 30 лет вперёд, чтобы помочь Земле справиться с грядущим инопланетным вторжением.
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