Название фильма: Война будущего

Оригинальное название: Tomorrow War

О фильме "Война будущего":

Крис Пратт, Джей Кей Симмонс, Ивонн Страховски («Рассказ служанки») в фантастическом боевике, снятом для «Амазона». Главный герой вместе с другими добровольцами отправляется на 30 лет вперёд, чтобы помочь Земле справиться с грядущим инопланетным вторжением.