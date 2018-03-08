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Название фильма: Лара Крофт

Оригинальное название: Tomb Raider

О фильме "Лара Крофт":

Новая экранизация видеоигр о приключениях Лары Крофт, искательницы приключений и расхитительницы гробниц. На этот раз она идёт по следу своего пропавшего отца.

В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст.