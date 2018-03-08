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Лара Крофт, Расхитительница гробниц / Расхитительница гробниц | Трейлеры
Отрывок New :: 08.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Лара Крофт
Оригинальное название: Tomb Raider
Прокат в России фильма "Лара Крофт": 15 марта 2018 года
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О фильме "Лара Крофт":
Новая экранизация видеоигр о приключениях Лары Крофт, искательницы приключений и расхитительницы гробниц. На этот раз она идёт по следу своего пропавшего отца.
В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст.
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