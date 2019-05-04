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Толкиен | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 04.05.19
Название фильма: Толкиен
Оригинальное название: Tolkien
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О фильме "Толкиен":
Николас Холт в роли Дж Р.Р. Толкиена в мелодраматическом байопике о том, как Толкиен черпал вдохновение в любви, дружбе и воспоминаниях о Первой мировой, когда писал своего «Властелина колец».
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