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Толкиен | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 06.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Толкиен
Оригинальное название: Tolkien
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О фильме "Толкиен":
Николас Холт в роли Дж Р.Р. Толкиена в мелодраматическом байопике о том, как Толкиен черпал вдохновение в любви, дружбе и воспоминаниях о Первой мировой, когда писал своего «Властелина колец».
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